Мать просила не лишать ее родительских прав.

Семейная пара из Алматы (Казахстан) получила реальные сроки за убийство своих годовалых близнецов. 29-летний гражданин Узбекистана, являющийся отцом детей, проведет в колонии максимальной безопасности 20 лет, его супруга – 18 лет в колонии средней безопасности.

Горе-родителей будут принудительно лечить от алкоголизма, передает "Уралинформбюро".

Тела двух задушенных годовалых мальчиков нашли в выключенном холодильнике в съемной квартире еще в сентябре 2017 года, напоминает Sputnik. Сначала в убийстве подозревали лишь отца детей, однако позднее и их мать стала фигуранткой дела. На допросах пара объяснила убийство тем, что младенцы мешали им спать.

Стоит отметить, что у осужденных остался еще один ребенок. Несмотря на просьбы матери "не лишать ее родительских прав", двухлетнего мальчика суд постановил передать в органы опеки и попечительства при акимате.

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