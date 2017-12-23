Ущерб составил 200 тысяч.

В суд направлено уголовное дело в отношении начальника ОМВД по Полевскому (временно отстранен от должности на период расследования - прим.ред.) и его подельника. Мужчины обвиняются в мошенничестве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемые похитили полицейский УАЗ, подменив его на другой автомобиль этой марки, но в худшем состоянии. Они изменили идентификационный номер автомобиля. Ущерб оценивается в 200 тысяч рублей.

Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области было допрошено порядка 40 свидетелей, назначены и проведены судебные автотехнические и оценочные экспертизы. Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.

"Должностное лицо, о котором идет речь, на период расследования было отстранено от исполнения служебных обязанностей. Что касается увольнения его из органов внутренних дел, то этот вопрос будет рассмотрен по итогам судебного разбирательства", - отметил руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.