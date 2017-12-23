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Собутыльников из Югры лишили свободы за "новогоднее" убийство22 декабря в 17:19

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Они устроили жестокую расправу над коллегой.

Суд вынес приговор двум бывшим железнодорожникам из Югры, признав их виновными в жестоком убийстве коллеги. Их отправили в колонию строгого режима на 11 и 12 лет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Преступление было совершено 31 декабря 2016 года. Трое работников железной дороги вместе встречали Новый год. Один из них рассорился с приятелями, те начали его избивать руками и ногами, а затем 8 раз выстрелили в него из пневматической винтовки. Довершили расправу 2 выстрела в голову, из-за которых мужчина скончался.

Собутыльники перенесли труп в пункт обогрева монтеров пути и, пытаясь инсценировать неосторожное обращение с огнем при курении, подожгли.

2 января 2017 года тело мужчины обнаружил другой его коллега. Экспертиза установила огнестрельное ранение головы с повреждением мозга.

Ранее по теме:
В Югре железнодорожников будут судить за сожжение коллеги

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