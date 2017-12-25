Возбуждено уголовное дело.

На Ямале в пожаре погибли 4 человека, включая трех несовершеннолетних. Возгорание произошло в ночь на 24 декабря в селе Красноселькуп в многоквартирном деревянном доме на улице Ленина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Тела погибших были обнаружены при тушении. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По данным регионального ГУ МЧС, еще в 2015 году дом был признан аварийным, и по плану должен быть расселен до 2020 года. К моменту ЧП из 16 квартир были расселены 4. Всего в доме было зарегистрировано 32 человека, в том числе 7 детей.