Из-за короткой юбки.

В Ливане раскрыли убийство британского дипломата Ребекки Дайкс. По подозрению в совершении преступления задержан таксист Uber Тарек Хаучи, сообщает Daily Mail.

30-летняя сотрудница британского посольства вызвала такси из бара, где встречалась с друзьями. Как признался на допросе водитель, он решил изнасиловать и убить девушку по той причине, что она была в короткой юбке.

Тело Ребекки было обнаружено утром 16 декабря на обочине скоростной магистрали. В посольстве уточнили, что их сотрудница была изнасилована, а после задушена веревкой. Установить личность преступника удалось благодаря камерам наружного наблюдения, передает "Уралинформбюро".