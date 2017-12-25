Пластического хирурга из Магнитогорска будут судить за гибель пациенткиСегодня в 10:12
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Во время операции по увеличению груди.
В Правобережный райсуд Магнитогорска поступило уголовное дело в отношении директора ООО "Центр пластической хирургии" Виктора Маркова. Он обвиняется в оказании услуг, повлекших смерть человека. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался врач-анастезиолог Евгения Яшина. Ей вменяют ту же статью, а также причинение смерти по неосторожности, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе суда.
В 2012 году 25-летняя пациентка клиники не пережила операции по увеличению груди. По выводам следствия, при введении дозы миорелаксанта у пациентки остановилось сердце и произошел отек легких. Ее пытались откачать в течение полутора часов, после чего экстренно перевели в горбольницу. Там женщина умерла.
Родители погибшей отсудили у клиники пластической хирургии доктора Маркова 2,2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, родственникам удалось возобновить расследование уголовного дела. Независимая экспертиза подтвердила, что во время операции были допущены дефекты в оказании медпомощи.
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