И скрылся.

В Миассе задержали 23-летнего уроженца Узбекистана по подозрению в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, преступление было совершено 21 декабря в подъезде дома на улице Школьной. Двое напарников, занимающихся сетевым маркетингом, повздорили. Младший из них несколько раз пырнул ножом в живот коллегу и скрылся.

Раненого 26-летнего мужчину обнаружили местные жители. Они вызвали скорую и полицию. Пострадавший скончался в больнице.

Подозреваемый скрылся на территории Башкирии, где проживал. Его задержали в Уфе. Он во всем признался.