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Югорчанин расчленил сварщика на стройке (ФОТО 18+)Сегодня в 10:57

  • Текст

Его задержали.

В Нижневартовске задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в жестоком убийстве 52-летнего сварщика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление было совершено в ночь на 23 декабря 2017 года. Двое приятелей выпивали на территории стройки. Между мужчинами разгорелась ссора, и один из них перерезал горло другому. Затем он расчленил тело убитого, а останки выбросил в мусорный контейнер.

Злоумышленника задержали спустя некоторое время. В настоящее время решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения. Выясняются мотивы преступления.


Фото: vk.com/4p86region

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