Его задержали.

В Нижневартовске задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в жестоком убийстве 52-летнего сварщика.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР, преступление было совершено в ночь на 23 декабря 2017 года. Двое приятелей выпивали на территории стройки. Между мужчинами разгорелась ссора, и один из них перерезал горло другому. Затем он расчленил тело убитого, а останки выбросил в мусорный контейнер.

Злоумышленника задержали спустя некоторое время. В настоящее время решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения. Выясняются мотивы преступления.



Фото: vk.com/4p86region