Из разных регионов страны.

В Белоярском вынесен приговор трем местным жителям за телефонное мошенничество. От действий злоумышленников пострадали 65 человек, живущих в разных российских регионах, передает "Уралинформбюро".

C января по июль 2016 года участники преступной группы рассылали СМС-сообщения на абонентские номера граждан, проживающих в Санкт-Петербурге, Курской, Липецкой и Смоленской областях.

"Тексты сообщений содержали ложные сведения о планируемой операции по списанию денежных средств в размере 5 тысяч рублей со счетов банковских карт указанных абонентов", - рассказали агентству в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Потерпевшие сами перезванивали мошенникам, которые представлялись сотрудниками банков и якобы объясняли, как отметить списание средств со счетов.

Жертвы сами выдавали злоумышленникам номера своих банковских карт, пароли и коды безопасности. После участники преступной группы через Интернет-приложения воровали деньги со счетов доверчивых абонентов. Всего они похитили свыше 600 тысяч рублей.

Белоярский районный суд назначил двоим злоумышленникам наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов. Еще один мошенник приговорен к исправительным работам сроком на 1,5 года.