Медики не смогли их спасти.

Жителя Согдийской области (Таджикистан) подозревают в убийстве жены и дочери. Следствие считает, что 42-летний мастер по ремонту квартир зарезал свою семью.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МВД Республики, трагедия произошла 21 декабря. Муж и жена поссорились, после чего супруг схватил нож и 17 раз ударил им спутницу жизни. После этого горе-отец 6 раз пырнул ножом 8-летнюю дочь. Женщина и ребенок скончались на месте.

Расправившись с родней, злоумышленник зашел к соседу и также ударил его ножом. 36-летнего пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.