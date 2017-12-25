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Новоуральских наркодельцов отправили за решеткуСегодня в 13:07

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Приговор вынесли трем сообщникам.

Новоуральский горсуд вынес приговор трем членам банды наркоторговцев. Они получили от 11 до 15 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Злоумышленники орудовали с февраля по сентябрь 2016 года. Они торговали синтетическими наркотикам через Интернет. Для конспирации подельники пользовались анонимными интернет-сервисами, регулярно меняли телефонные номера, банковские карты и электронные платежные системы.

После задержания подсудимые отрицали вину. Однако в судебном заседании под давлением доказательств они признались в содеянном.

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