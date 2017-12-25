Почти на 5 лет.

Невьянский горсуд вынес приговор Николаю Чуприянову, признав его виновным в гибели трех человек в ДТП. Он проведет 4 года 9 месяцев в колонии-поселении, а также заплатит 1,7 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Страшная авария произошла 20 августа 2017 года на подъезде к поселку Верх-Нейвинский. Подсудимый проигнорировал знаки "Опасные повороты" и "Обгон запрещен", пересек сплошную разметку и двигался по середине дорогу со скоростью 110 километров в час. Затем он пошел на обгон, не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина перевернулась.

Трое пассажиров Чуприянова скончались на месте.