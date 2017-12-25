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Экс-глава Минобороны Киргизии заплатит штраф за выделение жилья военнымСегодня в 13:34

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По решению суда.

Бывшего министра обороны Киргизии Таалайбека Омуралиева признали виновным в злоупотреблении служебным положением. Суд установил, что экс-глава ведомства был причастен к незаконному выделению квартир тем военным, которые уже имели служебное жилье.

Решение по уголовному делу принимал Первомайский райсуд Бишкека. Согласно приговору, экс-министра лишили звания генерал-майора и оштрафовали на 5 000 000 сомов (71,9 тысячи долларов), передает "Уралинформбюро".

Расследовать обстоятельства выделения квартир Военная прокуратура Киргизии начала в 2014 году. Помимо Омуралиева фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и халатности проходят еще 10 человек.

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