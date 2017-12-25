Ущерб оценили в 1,7 миллиона.

Октябрьский райсуд вынес приговор жителю Троицкого района, признав его виновным в хищении скота с территорий частных домовладений. Денис Коровенков проведет четыре года в колонии строгого режима, а также заплатит потерпевшим более 430 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В 2015-2016 годах мужчина действовал в составе двух преступных групп. В общей сложности он похитил 29 коров на территориях Троицкого, Октябрьского, Увельского, Чесменского, Варненского и Верхнеуральского районов. Ущерб оценивается в 1,7 миллиона рублей.