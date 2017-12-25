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Тюменцу грозит 5 лет за гибель девушки в ДТПСегодня в 15:47

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И тяжелые травмы еще 4 человек.

В Калининский райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 60-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем гибель одного человека и причинение тяжкого вреда еще четверым. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе тюменской прокуратуры.

Авария произошла вечером 27 октября 2017 года. Пенсионер на Skoda Yeti возвращался из Кургана в Тюмень. На подъезде к областному центру он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Cruze.

Погибла 25-летняя пассажирка Chevrolet. Водитель этой машины и еще трое пассажиров получили тяжкие травмы.

Подсудимому грозит до 5 лет лишения свободы.

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