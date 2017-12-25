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В Прикамье будут судить юношу за секс со школьницейСегодня в 16:47

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Ему предъявлено обвинение.

В Прикамье перед судом предстанет 19-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение в половом сношении с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

По версии следствия, осенью 2017 года обвиняемый без применения насилия занялся сексом с 13-летней знакомой в заброшенном здании одной из деревень Пермского края.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

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