Ему предъявлено обвинение.

В Прикамье перед судом предстанет 19-летний молодой человек. Ему предъявлено обвинение в половом сношении с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе краевого СУ СКР.

По версии следствия, осенью 2017 года обвиняемый без применения насилия занялся сексом с 13-летней знакомой в заброшенном здании одной из деревень Пермского края.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.