На 3 месяца.

25 декабря Челябинский облсуд смягчил приговор Вадиму Есипову, которого прозвали "маньяком с ЧТЗ".

"Областной суд освободил осужденного от наказания, назначенного по ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством), в связи с истечением срока давности уголовного преследования, снизив ему срок наказания на 3 месяца, то есть до 23 лет. В остальной части приговор оставлен без изменений", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе инстанции.

36-летний уроженец Таджикистана орудовал на территории Челябинска с 2014 по 2016 годы. Он нападал на женщин и маленьких девочек. Мужчина заводил потерпевших в безлюдное место и насиловал.

Есипов был задержан в екатеринбургском аэропорту Кольцово 2 сентября 2016 года, когда пытался уехать на родину. Следует отметить, что ранее мужчина был судим за убийство. 3 июля Тракторозаводской райсуд Челябинска отправил его за решетку на 23 года 3 месяца. Кроме того, он должен заплатить 150 тысяч рублей штрафа и наблюдаться у психиатра.

Приговор обжаловали осужденный и его адвокат. Они настаивали на том что Есипов совершал нападения без корыстных намерений: отбирал мобильные телефоны у девушек для того, чтобы они не могли позвать на помощь. При этом сторона защиты не оспаривала факты изнасилований и насильственных действий сексуального характера", - добавили в суде.

Приговор вступил в силу.

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