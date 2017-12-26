Среди них - бывший полицейский.

Серовский горсуд вынес приговор банде сутенеров, которые вовлекали в проституцию несовершеннолетних. Также они признаны виновными в педофилии. Бывший полицейский из Североуральска Владимир Порядин и его сообщник Владимир Семенов получили по 14 лет колонии строгого режима, а Анжелу Семенову отправили в ИК общего режима на 12,5 лет.

Как сообщили "Уралинформбюро" в суде, приговор вынесли еще 12 декабря 2017 года. На данный момент его обжаловал Семенов.

Как пишет газета "Глобус", Порядина задержали в апреле 2015 года. Он пытался растлить 13-летнюю девочку в социальной сети "Друг вокруг", требуя у нее интимные фото. В противном случае экс-силовик угрожал расправиться с ее семьей. Школьница испугалась и выполнила требование, после чего рассказала о случившемся родителям.

Отец потерпевший с ее аккаунта договорился с Порядиным о встрече около школы. Мужчина пришел на место с другом, вытащил преступника из машины, облил зеленкой и затолкал в багажник. От самосуда экс-полицейского спасли очевидцы, которые вызвали полицию. Его с позором уволили из органов внутренних дел.

В ходе расследования дела следователи вышли на чету Семеновых, которая занималась организацией проституции, в том числе детской, в разных городах. По некоторым данным, Порядин пользовался услугами несовершеннолетних.