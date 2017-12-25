Возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала двоих екатеринбуржцев, подозреваемых в убийстве 39-летнего соседа. Правоохранители считают, что мужчины избили погибшего, а когда он перестал дышать – выбросили с 8 этажа.

Инцидент произошел вечером 22 декабря на улице Кошевого, сообщили "Уралинформбюро" в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

На теле погибшего были обнаружены следы насильственной смерти.

Один из жителей дома рассказал оперативникам, что видел, как погибший дерется с двумя мужчинами. Выяснилось, что все они жили в одном подъезде.

23-летний и 36-летний ранее судимые братья, на которых по горячим следам вышли оперативники, сначала отрицали свою причастность к преступлению, но затем признались в содеянном. По их словам, погибший мужчина давно вызывал неприязнь. В тот вечер братья выпили и отправились выяснять с недругом отношения.

В квартире жертвы завязался конфликт: злоумышленники избивали противника молотком и палкой, а тот пытался спастись в подъезде. Когда мужчина перестал дышать, подозреваемые решили сбросить его с 8 этажа, чтобы имитировать самоубийство.

Старший из братьев написал явку с повинной, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Сейчас оба злоумышленника арестованы.

Стоит напомнить, что несколько дней назад в Москве неизвестный выбросил из окна дома на Кутузовском проспекте обезглавленный труп девушки.