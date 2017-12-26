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Екатеринбуржец пропил деньги и порезал двух женщин ради золота25 декабря в 18:27

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Ему помогли двое приятелей.

В Екатеринбурге задержали трех мужчин, подозреваемых в разбое и убийстве женщины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, 21 декабря 31-летний ранее судимый мужчина отдыхал со своей девушкой в кафе на улице Сулимова. Там он познакомился с двумя молодыми людьми 23 и 25 лет, которые тоже были судимы. Через некоторое время к компании присоединились две женщины 31 и 32 лет.

Около пяти утра собутыльники отправились на съемную квартиру к 25-летнему злоумышленнику на улицу Стрелочников, где продолжили выпивать. На следующий день молодой человек осознал, что ему нечем платить за аренду квартиры, так как все деньги он пропил. Тогда он предложил приятелям расправиться с женщинами и забрать у них золотые украшения.

Под предлогом отдыха в сауне подозреваемые вывезли собутыльниц на такси в малолюдное место на улице Завокзальной. Там они нанесли женщинам несколько ножевых ранений, похитили украшения и телефоны, после чего скрылись.

Окровавленных екатеринбурженок около 19.00 обнаружил охранник одного из предприятий. Он вызвал полицию. Одна из потерпевших скончалась до прибытия врачей, другую госпитализировали в состоянии шока.

Подозреваемых задержали в тот же день. Они заключены под стражу.

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