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Порезавшим двух екатеринбурженок мужчинам грозит пожизненноеСегодня в 09:31

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Им предъявили обвинение.

Следователи предъявили обвинение трем мужчинам, порезавшим двух екатеринбурженок ради золота. В зависимости от роли каждого им вменяют разбой и убийство. Злоумышленники заключены под стражу до 23 февраля 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление было совершено 22 декабря. Злоумышленники выпивали с женщинами 31 и 32 лет, с которыми познакомились накануне. Один из мужчин осознал, что пропил все деньги, и предложил приятелям расправиться с собутыльницами.

Женщин отвезли на такси в малолюдное место, порезали их, похитили золотые украшения и телефоны. Одна из потерпевших скончалась на месте, другая находится в больнице с тяжелыми травмами.

Злоумышленникам грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее по теме:
Екатеринбуржец пропил деньги и порезал двух женщин ради золота

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