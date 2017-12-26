Ей грозит 5 лет.

В Качканарский горсуд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в хищении денег через услугу "мобильный банк".

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры, в октябре 2017 года девушка пришла в гости к знакомому. Она попросила отправить смс-сообщение с его телефона и обнаружила, что к его номеру подключен "мобильный банк". На протяжении двух месяцев она перечисляла себе деньги с его телефона. Ущерб превысил 117 тысяч рублей.

Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.