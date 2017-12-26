И получили сроки.

В Тюмени вынесли приговоры 41-летнему гендиректору ООО "Деловой мир", 36-летнему гендиректору ООО "Европром", а также 46-летнему юристу. Они признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, руководители компаний признаны виновными в покушении на мошенничество. Все трое приговорены к 4 годам лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

По версии следствия, осужденный юрист разработал мошенническую схему, с помощью которой предпринимателям удалось похитить более 50 миллионов рублей из бюджета. Он помог своему приятелю, гендиректору "Делового мира", оформить фиктивные договора лизинга оборудования с использованием подставных фирм. Руководители этих компаний по указанию аферистов представляли поддельные документы в департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Департамент, не подозревая обмана, перечислял фирмам бюджетные субсидии, которые мошенники похищали.

С августа 2014-го по декабрь 2015 года им удалось похитить больше 23,8 миллиона рублей. Потом приятели поссорились. И гендиректор "Делового мира" с декабря 2015-го по август 2016 года самостоятельно по отработанной схеме получил из бюджета 18,5 миллиона рублей. Еще 11,4 миллиона он "заработал" в паре с руководителем "Европрома".