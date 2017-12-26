×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени бизнесмены похитили 50 миллионов бюджетных рублейСегодня в 11:51

  • Текст

И получили сроки.

В Тюмени вынесли приговоры 41-летнему гендиректору ООО "Деловой мир", 36-летнему гендиректору ООО "Европром", а также 46-летнему юристу. Они признаны виновными в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, руководители компаний признаны виновными в покушении на мошенничество. Все трое приговорены к 4 годам лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

По версии следствия, осужденный юрист разработал мошенническую схему, с помощью которой предпринимателям удалось похитить более 50 миллионов рублей из бюджета. Он помог своему приятелю, гендиректору "Делового мира", оформить фиктивные договора лизинга оборудования с использованием подставных фирм. Руководители этих компаний по указанию аферистов представляли поддельные документы в департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Департамент, не подозревая обмана, перечислял фирмам бюджетные субсидии, которые мошенники похищали.

С августа 2014-го по декабрь 2015 года им удалось похитить больше 23,8 миллиона рублей. Потом приятели поссорились. И гендиректор "Делового мира" с декабря 2015-го по август 2016 года самостоятельно по отработанной схеме получил из бюджета 18,5 миллиона рублей. Еще 11,4 миллиона он "заработал" в паре с руководителем "Европрома".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Полярный приговор за взятку

Полярный приговор за взятку

Которой могло и не быть.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×