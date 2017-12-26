Ранее он был судим.

В Еманжелинске задержали подозреваемого в нападении на мирового судью. Им оказался 39-летний ранее судимый местный житель, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Преступление было совершено 19 декабря. Мужчина избил судью и нанес ей ножевые ранения. С места происшествия он скрылся. Женщину доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и повреждением легкого. В настоящее время состояние здоровья пострадавшей стабильное.

Уголовное дело возбуждено по статье "Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия".

Подозреваемый сознался в совершении преступления. В настоящее время решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения.

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