На глазах детей.

В Лесном суд вынес приговор экс-полицейскому, признав его виновным в убийстве. Эдгар Идаятов проведет 10 лет в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Преступление было совершено вечером 28 сентября 2017 года. Пьяный мужчина вломился в квартиру бывшей возлюбленной, которая инциировала разрыв отношений несколько дней назад. Кроме женщины в помещении были ее малолетние дети и подруга.

Идаятов задушил пассию, после чего попытался расправиться с ее подругой. Его остановили громкие крики детей – они звали на помощь. Мужчина сбежал.

Детей погибших взяли на воспитание ее родители и сестра.

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