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Югорская няня-изверг попала под "уголовку"Сегодня в 13:41

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За избиение ребенка.

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело в отношении няни. 31-летняя женщина подозревается в избиении 8-месячного ребенка, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.

В квартире, где работала няня, была установлена скрытая камера. На снятых кадрах видно, как 14 декабря 2017 года женщина несколько раз ударила малыша ладонью по лицу, затем с силой сбросила его с дивана на пол.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, няне грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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