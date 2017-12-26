Ее ждет суд.

В Красноармейский райсуд Южного Урала направлено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется в гибели полугодовалого ребенка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, трагедия произошла в мае 2017 года. Около 3 часов ночи младенец проснулся и долго не мог уснуть. Женщина напоила сына чайной ложкой водки, и до утра он ее не беспокоил.

В 7 утра мальчик вновь проснулся и заплакал. Тогда мать напоила его водкой из детской бутылочки. Младенец скончался от острого отравления этиловым спиртом. В его крови обнаружили 7,7 промилле.

В ходе расследования выяснилось, что обвиняемая до это дважды применяла подобный метод усыпления малыша.

Следует отметить, что у женщины есть еще двое детей - 3-летний сын и 9-летняя дочь.