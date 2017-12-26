Погубивший хоккеиста тагильский хирург получил 2 годаСегодня в 15:33
- Текст
Ограничения свободы.
Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор хирургу горбольницы №1, признав его виновным в гибели хоккеиста. Ему ограничили свободу на 2 года, а также на год лишили медицинской практики. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского СУ СКР.
Вечером 6 января 2016 года в больницу поступил игрок местной хоккейной команды "Спутник" с жалобами на боли в левом межреберье и в области левой реберной дуги. Врач диагностировал тупую травму живота и назначил проведение экстренной операции (лапаротомии) в связи с скоплением крови в брюшной полости.
Подсудимый проводил операцию без ассистента, несмотря на то, что такая возможность была. В итоге он плохо перевязал сосуды. Состояние спортсмена начало стремительно ухудшаться, и 7 января развилось массивное артериальное кровотечение из сосудов.
Хоккеист начал жаловаться на боли в области живота и жажду. После дополнительного осмотра врач назначил проведение повторной лапаротомии и реанимационных мероприятий. В ходе операции у пациента остановилось сердце.
Ограничение свободы заключается в том, что осужденный не может покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы города, посещать места массовых мероприятий, менять место жительства или работы без согласия ГУФСИН. Кроме того, необходимо ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
Ранее по теме:
Погубивший хоккеиста тагильский хирург выслушает приговор 25 декабря
Тагильскому хирургу грозит срок за смерть хоккеиста
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 17:56
Барнаулец набросился на собутыльника с топором после спора о Толкине
И древнем оружии в его творчестве.Сегодня в 17:36
Район Зауралья под новый год остался без главы
Дума объявила конкурс.Сегодня в 17:30
Екатеринбургский колледж признан опасным для жизни
Из-за аварийного состояния.Сегодня в 17:21
"Судимся с Ротенбергом": чиновников Асбеста призвали к ответу
Представители НСК.Сегодня в 17:03
Основатель ячейки террористов в Таджикистане получил 20 лет колонии
За терроризм, экстремизм и наемничество.Сегодня в 17:03
Очевидцы рассказали о застреленном на екатеринбургской овощебазе №4
В полиции молчат.Сегодня в 17:00
Руководители "РН-Пурнефтегаза" отрабатывают чувство локтя
На футбольном поле.Сегодня в 16:49
Футболистом года в России стал форвард "Спартака" Промес
В числе лучших отмечен игрок "Урала".Сегодня в 16:33
Братья-таджики от нечего делать забили до смерти пенсионерку
Хватило одного удара.Сегодня в 16:26
В Зауралье депутаты "свернут" торговлю алкоголем в жилых домах
С 2019 года.Сегодня в 16:22
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.Сегодня в 16:21
В Екатеринбурге мигрант ограбил павильон микрозаймов
С подельниками.Сегодня в 16:19
Ушел из жизни отец Рунета
Валерий Бардин.Сегодня в 16:14
Узбекская семья попала в колонию за продажу новорожденной дочери
За 30 000 рублей.Сегодня в 16:11
Нижний Тагил "побил" столицу Урала
По дешевизне жилья.
Главные новости
- Сегодня в 17:03Очевидцы рассказали о застреленном на екатеринбургской овощебазе №4
- Сегодня в 16:26В Зауралье депутаты "свернут" торговлю алкоголем в жилых домах
- Сегодня в 16:22Как Винницкий в воду смотрел?
- Сегодня в 14:37Шадрин призвал депутата Лобова покаяться за "вызывалку"
- Сегодня в 13:17Педофилу-рецидивисту из Златоуста грозит пожизненное
Аналитика
Как Винницкий в воду смотрел?
К выборам.
В ЖСК "Западный-1" без перемен
Под присмотром церкви.
Полярный приговор за взятку
Которой могло и не быть.