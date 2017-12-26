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Погубивший хоккеиста тагильский хирург получил 2 годаСегодня в 15:33

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Ограничения свободы.

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор хирургу горбольницы №1, признав его виновным в гибели хоккеиста. Ему ограничили свободу на 2 года, а также на год лишили медицинской практики. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе свердловского СУ СКР.

Вечером 6 января 2016 года в больницу поступил игрок местной хоккейной команды "Спутник" с жалобами на боли в левом межреберье и в области левой реберной дуги. Врач диагностировал тупую травму живота и назначил проведение экстренной операции (лапаротомии) в связи с скоплением крови в брюшной полости.

Подсудимый проводил операцию без ассистента, несмотря на то, что такая возможность была. В итоге он плохо перевязал сосуды. Состояние спортсмена начало стремительно ухудшаться, и 7 января развилось массивное артериальное кровотечение из сосудов.

Хоккеист начал жаловаться на боли в области живота и жажду. После дополнительного осмотра врач назначил проведение повторной лапаротомии и реанимационных мероприятий. В ходе операции у пациента остановилось сердце.

Ограничение свободы заключается в том, что осужденный не может покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы города, посещать места массовых мероприятий, менять место жительства или работы без согласия ГУФСИН. Кроме того, необходимо ежемесячно отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

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