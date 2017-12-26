За 30 000 рублей.

В Воронеже осудили семенную пару из Узбекистана. Их признали виновными в покушении на торговлю людьми: 39-летняя женщина и ее 30-летний гражданский муж пытались продать свою новорожденную дочь незнакомцам за 30 000 рублей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области, в ходе расследования пара призналась в содеянном. Иностранцы объяснили, что не имели постоянного заработка и хотели продать ребенка, чтобы улучшить материальное положение.

Суд отправил обоих горе-родителей в колонию общего режима на три года.

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