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Основатель ячейки террористов в Таджикистане получил 20 лет колонииСегодня в 17:03

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За терроризм, экстремизм и наемничество.

Основателя таджикистанской ячейки запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство" Умара Мирзоева приговорили к 20 годам колонии. Его признали виновным в терроризме, организации экстремистского сообщества, привлечении граждан в преступную организацию и наемничестве, передает "Уралинформбюро".

По данным следствия, в ряды ИГ осужденный вступил в 2014 году в Тольятти (Россия). Через год после этого он начал формировать террористическую ячейку на родине, в Таджикистане: под разными именами в соцсетях агитировал соотечественников, размещал фото и видео с обращениями таджиков-боевиков, сообщает Sputnik.

В 2015 году Мирзоев отправил четырех трудовых мигрантов, вступивших благодаря ему в "Исламское государство", совершать теракты в Таджикистане. Однако ничего не вышло: их всех задержали правоохранители.

Самого "руководителя" ячейки поймали в Тольятти в начале 2017 года и депортировали на родину.

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