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В Екатеринбурге мигрант ограбил павильон микрозаймовСегодня в 16:21

  • Текст

С подельниками.

В Екатеринбурге задержали одного из подозреваемых в ограблении павильона микрозаймов на улице Титова. Им оказался гражданин Киргизии, работающий на стройке в уральской столице.

Как сообщили "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", преступление было совершено в ночь на 26 декабря. Группа молодых людей проломила заднюю дверь павильона. Пытаясь выключить сигнализацию, злоумышленники сломали электрощитовой шкаф. Однако система продолжила работу автономно и подала сигнал тревоги. На место прибыли охранники.

Молодые люди бросились врассыпную. Спустя несколько кварталов одного из беглецов настигли. Он оказал сопротивление и несколько раз выстрелил в воздух из травматического оружия. В конечном счете его скрутили и доставили в отдел полиции.

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