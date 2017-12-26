Хватило одного удара.

В Гиссаре (Таджикистан) задержали двоих братьев, подозреваемых в убийстве пенсионерки. По данным правоохранителей, утром 25 декабря 25-летний и 18-летний жители села Худжум пришли к знакомому домой, где избили его и "ударили ногой" его 64-летнюю мать.

В пресс-службе МВД Республики "Уралинформбюро"сообщили, что пенсионерка умерла на месте из-за полученных тяжких телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело.