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Братья-таджики от нечего делать забили до смерти пенсионеркуСегодня в 16:33

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Хватило одного удара.

В Гиссаре (Таджикистан) задержали двоих братьев, подозреваемых в убийстве пенсионерки. По данным правоохранителей, утром 25 декабря 25-летний и 18-летний жители села Худжум пришли к знакомому домой, где избили его и "ударили ногой" его 64-летнюю мать.

В пресс-службе МВД Республики "Уралинформбюро"сообщили, что пенсионерка умерла на месте из-за полученных тяжких телесных повреждений.

Возбуждено уголовное дело.

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