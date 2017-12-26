В полиции молчат.

Днем 26 декабря на скандальной екатеринбургской овощебазе №4 произошла перестрелка.

"Когда я приехал за продукцией, увидел машины реанимации и полиции. Как оказалось, была перестрелка. Я слышал, что один человек убит, но точно не знаю", - рассказал "Уралинформбюро" один из оптовиков.

Официальной информации о погибших или пострадавших нет. "На место выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка", - сообщили в пресс-группе городского УМВД.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил корреспонденту агентства, что официальный комментарий по факту произошедшего будет предоставлен в ближайшее время.

Следует отметить, что овощебаза №4 с завидной регулярностью попадает в криминальную хронику. Сейчас имущество объекта фактически арестовано. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Свердловской области после того, как на торги за 335 миллионов рублей были выставлены принадлежащий овощебазе комплекс зданий на улице Завокзальной и земельные участки под ними.