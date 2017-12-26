И древнем оружии в его творчестве.

Жителя Барнаула обвиняют в нападении на знакомого с топором. Согласно материалам дела, конфликт завязался после обсуждения творчества Дж.Р.Р. Толкина и использования в нем древнего оружия – боевых топоров.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе краевой прокуратуры, 27 сентября 2017 года пьяный обвиняемый познакомился на улице с компанией, которая позвала "продолжить банкет" в гараже. После спора о топорах хозяин помещения выставил агрессивного гостя за дверь. Тот отправился домой, но вскоре вернулся с топором. Правда, совсем не древним, а самым обычным.

Когда один из членов компании вышел из гаража, мужчина несколько раз ударил его орудием, а затем, испугавшись вида крови, убежал домой. Там его и задержали полицейские.

Дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью направили в суд федеральной юрисдикции.