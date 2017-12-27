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В Прикамье застреливший человека охотник избежал колонии26 декабря в 18:27

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Он принял убитого за кабана.

Краснокамский горсуд вынес приговор местному жителю, который случайно застрелил человека в лесу. Ему ограничили свободу на 1,5 года, а также обязали выплатить 2,5 миллиона рублей семье погибшего. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.

Трагедия произошла в начале осени 2017 года. Группа мужчин охотилась на кабана на территории охотничьего хозяйства "Ласьвинское" (Стряпунинское сельское поселение). Подсудимый услышал шорох в кустах. Решив, что там дикий зверь, мужчина дважды выстрелил из ружья и попал в человека. Потерпевший скончался по пути в больницу.

Охотник намерен обжаловать приговор.

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