В Прикамье застреливший человека охотник избежал колонии26 декабря в 18:27
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Он принял убитого за кабана.
Краснокамский горсуд вынес приговор местному жителю, который случайно застрелил человека в лесу. Ему ограничили свободу на 1,5 года, а также обязали выплатить 2,5 миллиона рублей семье погибшего. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе инстанции.
Трагедия произошла в начале осени 2017 года. Группа мужчин охотилась на кабана на территории охотничьего хозяйства "Ласьвинское" (Стряпунинское сельское поселение). Подсудимый услышал шорох в кустах. Решив, что там дикий зверь, мужчина дважды выстрелил из ружья и попал в человека. Потерпевший скончался по пути в больницу.
Охотник намерен обжаловать приговор.
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