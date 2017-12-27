В ОАЭ.

Жительницу Душанбе (Таджикистан) отправили в колонию на 9 лет за торговлю людьми. Суд установил, что женщина продала свою знакомую в сексуальное рабство за 30 000 долларов, передает "Уралинформбюро".

Согласно материалам дела, в августе 2016 года подсудимая договорилась с подругой завлечь общую знакомую в ОАЭ для сексуальной эксплуатации. С жертвой она общалась в "Одноклассниках": там женщина предложила ей высокооплачиваемую работу в магазине в Дубае и уговорила приехать туда.

В октябре 2016 года злоумышленница за свой счет купила жертве билет в Эмираты и оформила визу. 1 ноября та прилетела из Душанбе в столицу ОАЭ. В тот же день приятельницы отобрали у жертвы паспорт и потребовали вернуть деньги, потраченные на перелет. Позднее пострадавшую продали за 30 000 долларов владелице публичного дома, которая заставила ее отрабатывать долг.

По данным издания Asia-plus, девушку эксплуатировали 45 дней, в некоторые из которых к ней приходило по 15 "клиентов".

Когда гражданка Таджикистана отработала долг, ее отпустили. Вернувшись на родину, она обратилась в полицию.