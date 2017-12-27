Зарезала после ссоры.

Югорские следователя возбудили уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Когалыма по статье "Убийство". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

По данным следствия, 23 декабря обвиняемая после пьяной ссоры нанесла несколько ножевых ранений своему супругу. Мужчина скончался на месте преступления. Обвиняемая задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.