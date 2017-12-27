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Югорчанка пойдет под суд за убийство мужаСегодня в 08:43

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Зарезала после ссоры.

Югорские следователя возбудили уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Когалыма по статье "Убийство". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югра.

По данным следствия, 23 декабря обвиняемая после пьяной ссоры нанесла несколько ножевых ранений своему супругу. Мужчина скончался на месте преступления. Обвиняемая задержана. Решается вопрос о заключении ее под стражу.

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