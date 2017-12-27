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На Южном Урале под суд отдали банду грабителей дальнобойщиковСегодня в 09:35

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По делу проходит 16 потерпевших.

В Чебаркульский горсуд направлено уголовное дело в отношении трех южноуральцев, которых обвиняют в вымогательстве, разбое и грабеже. Они забирали у дальнобойщиков деньги и товар, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе южноуральской прокуратуры.

По данным следствия, банда промышляла с марта по декабрь 2016 года. Злоумышленники останавливали дальнобойщиков и требовали оплату проезда по дорогам Челябинска и Челябинской области. В противном случае они грозились уничтожить перевозимое имущество.

Всего от действий обвиняемых пострадали 11 граждан и 5 юрлиц, в том числе из Казахстана. Ущерб превышает 1 миллион рублей.

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