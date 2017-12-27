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Свердловские налоговики "сдали" коллегу прокуратуре за сверхрасходыСегодня в 10:15

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Часть денег пришлось отдать государству.

Прокуратура Свердловской области через суд взыскала в пользу государства почти 1,5 миллиона рублей. С деньгами пришлось расстаться сотруднице налоговой службы, которая не смогла доказать, что заработала эти деньги сама, передает "Уралинформбюро".

По данным ведомства, госслужащая в 2014 году вместе с мужем купила имущество на сумму свыше 20 миллионов, при этом официальный доход семьи за год не превысил четырех миллионов рублей.

Сотрудники налоговой инспекции сообщили о "нестыковках" в заработке и тратах своей коллеги в прокуратуру, которая начала проверку сверхрасходов госслужащей. Между тем, женщина пыталась доказать, что миллионы на покупки ей одолжили знакомые.

"В ходе судебного разбирательства бывшая сотрудница налоговой инспекции и ее супруг представили свидетелей, которые указали на то, что занимали им денежные средства на приобретение имущества", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства.

Однако доводы свидетелей Октябрьский суд Екатеринбурга, видимо, счел не убедительными, решив, что расходы чиновницы и ее супруга не соответствуют их доходам. Инстанция взыскала в доход государства 1,4 миллиона рублей, законность происхождения которых не была подтверждена.

Стоит отметить, что во время прокурорской проверки госслужащая уволилась из межрайонной налоговой инспекции по собственному желанию.

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