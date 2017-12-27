Камышлов лишился 29 миллионов из-за "липовой" гарантииСегодня в 11:53
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Дело передано в суд.
Власти Камышловского городского округа через суд пытаются вернуть 29,2 миллиона рублей, которые у муниципалитета, по версии следствия, похитил директор тюменской компании ООО "Инекс-Интерэкспорт".
В отношении 30-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.
В октябре 2014 года тюменская стройкомпания выиграла аукцион на строительство 237 жилых помещений в Камышлове на условиях долевого участия. Объекты фирма должна была построить за счет собственных средств с последующей оплатой выполненных работ муниципалитетом. Однако наличных денег, которые необходимо было предоставить в качестве банковской гарантии, у "Инекс-Интерэкспорт" не оказалось. Банки в кредите отказали, ссылаясь на плохое финансовое состояние предприятия.
"Тогда руководитель обратился к московским дельцам, которые пообещали за денежное вознаграждение решить проблему. 5 ноября 2014 года на электронную почту строительной фирмы поступил скан гарантии одного из столичных банков на требуемую сумму, а ночью 9 ноября дельцы смогли разместить документ на официальном государственном портале в реестре банковских гарантий. Администрация Камышлова, видя гарантию на портале, 10 ноября 2014 года заключила муниципальной контракт, а после этого направила запрос в банк для подтверждения выдачи гарантии", - рассказали в прокуратуре.
Муниципалитет перечислил на счет тюменской фирмы 29,2 миллиона рублей, а в декабре из кредитного учреждения поступил ответ, что банковская гарантия строительной компании не выдавалась, то есть на портале был размещен скан поддельного документа.
По версии следствия, деньги, полученные от администрации Камышлова, сразу же были потрачены на цели, не связанные со строительством. Вернуть средства в бюджет ГО не удалось: в мае 2015 года контракт с ООО "Инекс-Интерэкспорт" был расторгнут, а ноябре 2015-го стройфирма была признана банкротом.
Бюджетные миллионы взыскивают, подав гражданский иск. По уголовному делу, которое также направлено в суд, руководителю стройфирмы грозит до 10 лет лишения свободы. По факту аферы с банковской гарантией возбуждено отдельное уголовное дело.
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