×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчанин избил жену до смерти из ревностиСегодня в 11:49

  • Текст

Его ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего ранее судимого жителя Ачита. Он обвиняется в избиении жены до смерти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление совершено в ночь на 9 октября 2017 года в доме на улице Кирован. Пьяный обвиняемый на почве ревности поругался с супругой и избил ее. Спустя два дня женщина скончалась.

Злоумышленник признал вину.

Следует напомнить, что в середине декабря житель Подмосковья из ревности отрубил жене руки. После случившегося он сам привез ее в больницу и сдался полиции. Женщине провели сложную многочасовую операцию. Ей спасли левую руку.

Ранее по теме:
Отрубивший супруге руки "подмосковный Отелло" арестован

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×