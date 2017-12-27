Его ждет суд.

В суд направлено уголовное дело в отношении 36-летнего ранее судимого жителя Ачита. Он обвиняется в избиении жены до смерти, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Преступление совершено в ночь на 9 октября 2017 года в доме на улице Кирован. Пьяный обвиняемый на почве ревности поругался с супругой и избил ее. Спустя два дня женщина скончалась.

Злоумышленник признал вину.

Следует напомнить, что в середине декабря житель Подмосковья из ревности отрубил жене руки. После случившегося он сам привез ее в больницу и сдался полиции. Женщине провели сложную многочасовую операцию. Ей спасли левую руку.

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