Столкнулись два ВАЗа.

26 декабря в Кургане на перекрестке Ленина - Созыкина столкнулись два ВАЗа 15-й модели.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, один из водителей не уступил дорогу другому. Виновник аварии и его 13-летняя пассажирка были госпитализированы. Примечательно, что в момент аварии школьница не была пристегнута.