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Сожители вынесли из тюменского гипермаркета 300 головок сыраСегодня в 13:16

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И колбасу с консервами.

В Калининский райсуд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины и 39-летней женщины. Они обвиняются в серии краж из гипермаркета, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе тюменской прокуратуры.

По данным следствия, с 1 сентября 2017 года они повадились уносить продукты из магазина, не расплатившись. Сожители отдавали предпочтение сыру "Ламбер": за неделю они вынесли более 300 головок на сумму более 150 тысяч рублей. Часть сыра они съели, остальное продали.

Также подсудимые воровали колбасу, консервы, дезодоранты и гели для бритья.

Мужчину и женщину задержали 14 октября, когда они похитили 10 головок сыра. Злоумышленников на выходе из магазина встретил охранник.

"Вместе сожители совершили 20 преступлений, еще 3 женщина совершила одна. Общий размер ущерба, причиненного гипермаркету, превысил 200 тысяч рублей", - рассказали в прокуратуре.

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