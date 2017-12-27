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Бывший собственник московской фабрики застрелил охранникаСегодня в 13:34

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И ранил еще трех человек.

27 декабря 2017 года на московской фабрике "Меньшевик" на улице Иловайской произошла перестрелка. Погиб один человек.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГСУ СКР по Москве, бывший собственник фабрики повздорил с нынешним руководством. Он достал оружие и выстрелил несколько раз, ранив охранника. Мужчина скончался. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

По данным СМИ, ранены еще три человека. Сам стрелок скрывается на территории фабрики, его ищут.

Также сообщалось о захвате заложников, но правоохранители опровергли эту информацию.

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