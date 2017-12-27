За открывшим стрельбу экс-директором московской фабрики следит киллерСегодня в 15:08
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С соседней крыши.
Бывший собственник московской фабрики "Меньшивик" Илья Аверьянов, который открыл огонь по сотрудникам, собрался "биться до конца". Об этом он заявил в телефонном разговоре Business FM.
"Я - директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался. Короче говоря, банда кавказская, осетинская во главе с двумя прокурорами. Они следят за отъемом недвижимости. У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я 4 года бьюсь. Они все перекупают, подделывают документы, по поддельным документам отсуживаются.
Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием. У меня есть штатное оружие, я сегодня применил оборону. Одного застрелил, по-моему, насмерть, к сожалению. Вот такая вот история. Если останусь живой, я буду биться до конца. Сейчас меня уже окружили там, спецназ окружил. Все нормально. Сейчас буду либо стреляться, либо сдаваться", - сказал Аверьянов.
По данным "Московского комсомольца", в настоящее время силовики готовятся к штурму фабрики. На крыше соседнего здания дежурит снайпер.
Следует отметить, что фабрика "Меньшевик" накопила большие долги. В конце января арбитраж должен рассмотреть иск о банкротстве. Что касается Аверьянова, ранее он был судим за хулиганство.
Как ранее писало "Уралинформбюро", утром бывший собственник фабрики повздорил с нынешним руководством. Он произвел несколько выстрелов. Погиб охранник, еще три человека пострадали. Следователи возбудили два уголовных дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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