Его личность установлена.

По факту перестрелки на екатеринбургской овощебазе №4 возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Личность подозреваемого установлена - это 24-летний молодой человек.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых, стрелок скрылся на Kia Rio, его разыскивают.

"Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе несколько гильз от пистолета, по которым эксперты выясняют точный калибр применявшегося оружия. Потерпевший мужчина прооперирован, ему оказана необходимая медицинская помощь", - добавил полковник Горелых.

Перестрелка произошла днем 26 декабря. Пострадали двое молодых людей: у одного диагностировали перелом носа, у другого - огнестрельное ранение ноги.

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