В три миллиона.

Советский райсуд Челябинска вынес приговор бывшему замначальника СИЗО-3, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении полномочий. Роман Вельтищев проведет шесть лет в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили специального звания "майор внутренней службы" и запретили в течение пяти лет занимать определенные должности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2016-2017 годах Вельтищев получил от жены заключенного 3,2 миллиона рублей за общее покровительство и создание благоприятных условиях содержания. Также он предупреждал зэка о грядущих обысках и разрешил ему неограниченное количество свиданий.

Вельтищева задержали в августе 2017 года при передаче очередной партии денег.

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