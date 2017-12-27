×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Замначальника челябинского СИЗО сел на шесть лет за взяткуСегодня в 16:02

  • Текст

В три миллиона.

Советский райсуд Челябинска вынес приговор бывшему замначальника СИЗО-3, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере и превышении полномочий. Роман Вельтищев проведет шесть лет в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили специального звания "майор внутренней службы" и запретили в течение пяти лет занимать определенные должности. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, в 2016-2017 годах Вельтищев получил от жены заключенного 3,2 миллиона рублей за общее покровительство и создание благоприятных условиях содержания. Также он предупреждал зэка о грядущих обысках и разрешил ему неограниченное количество свиданий.

Вельтищева задержали в августе 2017 года при передаче очередной партии денег.

Ранее по теме:
Замначальника челябинского СИЗО будут судить за взятку в 3 миллиона

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Энергетические" традиции на Новый год

"Энергетические" традиции на Новый год

Из поколения в поколение.

Как Винницкий в воду смотрел?

Как Винницкий в воду смотрел?

К выборам.

В ЖСК "Западный-1" без перемен

В ЖСК "Западный-1" без перемен

Под присмотром церкви.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×