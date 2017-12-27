Пили из одного стакана.

В Павлодаре (Казахстан) 29-летний школьный психолог получил девять лет колонии максимальной безопасности за убийство. Суд установил, что педагог до смерти забил собутыльника, который признался, что болеет туберкулезом, передает "Уралинформбюро".

Трагедия произошла в селе Козыкеткен. Согласно материалам дела, школьный психолог вместе с 61-летним местным жителем отмечали День знаний, в честь которого распивали спиртное из одного пластикового стакана.

Через некоторое время собутыльник педагога рассказал, что болен туберкулезом. Из-за этого психолог напал на пожилого мужчину и около 20 раз ударил его по жизненно важным органам, пишет Tengrinews.

Родные погибшего отмечают, что на момент смерти пенсионер был уже здоров.

Стоит отметить, что из школы педагога уволили через день после задержания: за аморальное поведение и появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Кроме тюремного срока подсудимого обязали выплатить семье жертвы, у которого остались пятеро детей и супруга, 6 000 000 тенге (около 1 000 000 рублей).