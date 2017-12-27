На два месяца.

Подозреваемый в нападении на мирового судью в Еманжелинске заключен под стражу на два месяца. Дмитрий Червоткин пробудет в СИЗО до 25 февраля 2018 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горсуда.

Нападение было совершено вечером 19 декабря на улице Северной. Мужчина избил судью и нанес ей ножевые ранения. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

С места происшествия Червоткин скрылся. Его задержали спустя некоторое время.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия в связи с осуществлением правосудия". Кроме того, ему вменяют угрозу убийством несовершеннолетнему.

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