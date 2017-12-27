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В Тюмени ищут женщину с желтым зубомСегодня в 17:21

  • Текст

Ограбила ребенка.

Тюменские следователи разыскивают подозреваемую в грабеже. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе областного СУ СКР.

По данным следствия, 5 августа 2017 года в Ишиме женщина похитила у 14-летней девушки золотые украшения и деньги. Со слов потерпевшей составлен портрет злоумышленницы.

На вид женщине 35-40 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые темные средней длины, глаза голубые. Среди особых примет: передний верхний зуб из металла желтого цвета.

Всех, обладающих информацией о личности женщины, просят позвонить по телефонам: 8 904 491-43, 8 (3452) 34-23-43, 8 (34551) 5-08-00 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

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